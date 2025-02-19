Netanyahu iktidarda kalmak için ateşkesi sabote ediyor

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Dr. Halil el-Hiyye, Hamas hareketinin işgalcilerle ateşkes anlaşmasının maddelerini uygulamada ciddi olduğunu, ancak Siyonist rejimin özellikle insani boyutlardaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçındığını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı, işgalci rejimin anlaşmanın tam olarak uygulanmasına bağlı kalması ve rejim güçlerinin bombalamaları sonucu öldürülen işgalci esirlerin cesetlerinin teslim edilmesi karşılığında ağır makinelerin girişine izin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze direnişinin rejimin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve ikinci aşamada kapsamlı ve bütünleşik bir esir değişiminin tamamlanmasıyla ateşkesi tamamlamaya hazır olduğunu kaydetti. Ancak Hamas Enformasyon Bürosu'nun açıklamasına göre, Siyonist rejim Gazze'nin yeniden inşası için ağır araçların girişini engelledi.

Hamas, Gazze'ye giren yardımların hacminin hala asgari ihtiyaçların çok gerisinde olduğunu belirterek, şu anda Gazze'nin yeniden inşası için 500 ağır araca ihtiyaç duyulduğunu, ancak Siyonist rejimin sadece altı aracın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdiğini söyledi. Hamas, ağır ekipman römorklarının rejimin sıkı denetimi altında Gazze Şeridi'ne giriş için beklediğini ve jeneratörlerin henüz girmediğini ekledi.

Hamas hareketi, Siyonist rejimin ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze'nin yeniden inşası sürecine yardımcı olmadığını vurgulayarak, bu rejimin Siyonist esirlerin serbest bırakılması için Hamas'ı baskı altına almak amacıyla ağır araçların, römorkların ve jeneratörlerin Gazze Şeridi'ne girişini geciktirdiğini ifade etti. Hamas, Siyonist rejimin bu ekipmanların girişini engellemesinin, halkın acılarını istismar etmek ve ateşkes anlaşması çerçevesindeki insani yardım taahhütlerini ihlal etmek anlamına geldiğini vurguladı.