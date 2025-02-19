Helyum elde etme ve saflaştırma işlemini ülke için stratejik bir adım olarak görüyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün doğal gazdan helyum elde etme ve saflaştırma pilot projesinin açılış ve devreye alma töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün çok mutlu bir gün ve Yüce Allah'a şükrediyorum. Değerli mesai arkadaşlarımızın ve kurumun faaliyet zincirinde rol oynayan destek ekibinin çabalarıyla, ilk kez doğal gazdan helyum elde etme ve saflaştırma pilot projesini tanıtmayı başardık." açıklamasında bulundu.

İslami, bu teknik bilginin ülkenin bir üniversitesi ile iş birliği içinde elde edildiğini ve tüm gerekli malzemelerin ve ekipmanların İran Atom Enerjisi Kurumu'nda üretildiğini ve ülkenin iç mühendislik ağı tarafından sağlandığını vurguladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Stratejik Planlama ve Denetim Başkan Yardımcısı da bu projeyle ilgili olarak, "Bu projenin tüm ekipmanları İran Atom Enerjisi Kurumu içinde tasarlanmış ve üretilmiştir." ifadesini kullandı.