Filistinli esirin Siyonist rejim hapishaneleriyle ilgili anlattıkları + Video

Filistin dışına sürgün edilen serbest bırakılmış Filistinli esir Şadi Ebu Şahdam, serbest bırakıldıktan sonra fiziki değişikliklerin herkesi şaşırttığını belirtti ve Siyonist rejim hapishane örgütünün yeni bir politika benimseyerek tüm kırmızı çizgileri çiğnediğine ve Filistinli esirlere karşı insanlık dışı eylemler gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Ebu Şahdam, bu eylemler arasında aç bırakma, sürekli işkence, günlük tehditler ve benzeri uygulamalar yer aldığını ifade etti.

Ebu Şahdam, işgalcilerin esirlere sadece hayatta kalmalarını sağlayacak kadar yiyecek verdiğini ve Siyonist doktorların da esirlere yönelik her türlü işkence ve kötü muameleyi gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bu Filistinli esir, 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ancak Direniş ile Siyonist rejim arasındaki esir değişim anlaşması kapsamında serbest bırakıldı.