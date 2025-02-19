19 Şub 2025 10:54
Journalist ID: 5630
News ID: 85755741
T T
0 Persons

Ekler

Filistinli esirin Siyonist rejim hapishaneleriyle ilgili anlattıkları + Video

19 Şub 2025 10:54
News ID: 85755741
Filistinli esirin Siyonist rejim hapishaneleriyle ilgili anlattıkları + Video

Tahran, İRNA - Filistin dışına sürgün edilen serbest bırakılmış bir Filistinli esir, Siyonist rejim hapishanelerindeki zor koşulları ve tutuklulara karşı davranışları hakkında bilgi verdi ve "İşgalciler, esirlere sadece hayatta kalmalarını sağlayacak kadar yiyecek veriyordu." dedi.

indir 4 MB

Filistin dışına sürgün edilen serbest bırakılmış Filistinli esir Şadi Ebu Şahdam, serbest bırakıldıktan sonra fiziki değişikliklerin herkesi şaşırttığını belirtti ve Siyonist rejim hapishane örgütünün yeni bir politika benimseyerek tüm kırmızı çizgileri çiğnediğine ve Filistinli esirlere karşı insanlık dışı eylemler gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Ebu Şahdam, bu eylemler arasında aç bırakma, sürekli işkence, günlük tehditler ve benzeri uygulamalar yer aldığını ifade etti. 

Ebu Şahdam, işgalcilerin esirlere sadece hayatta kalmalarını sağlayacak kadar yiyecek verdiğini ve Siyonist doktorların da esirlere yönelik her türlü işkence ve kötü muameleyi gerçekleştirdiğini vurguladı.  

Bu Filistinli esir, 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ancak Direniş ile Siyonist rejim arasındaki esir değişim anlaşması kapsamında serbest bırakıldı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .