6 Siyonist esir serbest bırakılacak, 4 esirin cenazesi Tel Aviv'e teslim edilecek

Adı açıklanmayan Filistinli yetkili, El Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamada, bu serbest bırakma işleminin esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasında kalan İsrailli esirleri kapsadığını belirtti.

Yetkilinin aktardığına göre, bu karar Katar ve Mısırlı arabulucuların yanı sıra Hamas liderleriyle yapılan istişarelerin ardından alındı.

Aynı kaynak, İsrail rejimi ile Gazze Şeridi'ne gönderilmesini geciktirdiği ağır iş makineleri, prefabrik evler ve inşaat malzemelerinin girişini kolaylaştırmak için bazı adımlar üzerinde anlaşmaya varıldığını da sözlerine ekledi.