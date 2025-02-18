18 Şub 2025 18:21
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6 Siyonist esir serbest bırakılacak, 4 esirin cenazesi Tel Aviv'e teslim edilecek

18 Şub 2025 18:21
News ID: 85755210
6 Siyonist esir serbest bırakılacak, 4 esirin cenazesi Tel Aviv'e teslim edilecek

Tahran, İRNA- Üst düzey bir Filistinli yetkili, Gazze direnişinin önümüzdeki cumartesi günü 6 Siyonist esiri serbest bırakacağını ve işgalci rejime ait 4 ölü esirin cenazesini Tel Aviv'e teslim edeceğini duyurdu.

Adı açıklanmayan Filistinli yetkili, El Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamada, bu serbest bırakma işleminin esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasında kalan İsrailli esirleri kapsadığını belirtti.

Yetkilinin aktardığına göre, bu karar Katar ve Mısırlı arabulucuların yanı sıra Hamas liderleriyle yapılan istişarelerin ardından alındı.  

Aynı kaynak, İsrail rejimi ile Gazze Şeridi'ne gönderilmesini geciktirdiği ağır iş makineleri, prefabrik evler ve inşaat malzemelerinin girişini kolaylaştırmak için bazı adımlar üzerinde anlaşmaya varıldığını da sözlerine ekledi.

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