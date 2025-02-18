18 Şub 2025 14:49
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News ID: 85755000
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Kremlin Sözcüsü: Rusya, İran’ın nükleer meselesinin çözümüne yardımcı olmak istiyor  

18 Şub 2025 14:49
News ID: 85755000
Kremlin Sözcüsü: Rusya, İran’ın nükleer meselesinin çözümüne yardımcı olmak istiyor  

Tahran, İRNA - Kremlin Sözcüsü, İRNA muhabirinin mevcut dönemde Tahran ve Moskova arasındaki ikili iş birliği sorusuna "Rusya, İran’ın nükleer meselesinin çözümüne yardımcı olmak istiyor" yanıtını verdi.

 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İRNA muhabirinin mevcut dönemde Tahran ve Moskova arasındaki ikili iş birliği perspektifine ilişkin sorusuna "Rusya, İran ile iyi ilişkilere ve ortaklığa önem veriyor ve bu ilişkileri kapsamlı bir şekilde geliştirmeyi ve İran’ın nükleer programı gibi önemli meselelerin çözümüne yardımcı olmayı amaçlıyor." yanıtını verdi. 

Dmitriy Peskov ayrıca "Moskova ve Tahran arasındaki iş birliği süreci, Rusya ve ABD ilişkileriyle bağlantılı değildir. İgili tüm tarafların siyasi iradeye sahip olması halinde, İran'ın nükleer programı meselesinin diplomatik yollarla çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." vurgusunda bulundu. 

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