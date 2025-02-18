Tahran Üniversitesi öğrencisinin katili yakalandı

General Abbasali Muhammediyan, Salı günü yaptığı açıklamada, şüphelilerin teknik bir operasyonla yakalandığını ve ilk sorgulamada, Amir Muhammed Haleki’yi öldürdüklerini ve hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

General Muhammediyan açıklamalarının devamında, şüphelilerin cinayeti hırsızlık amacıyla işlediklerinin anlaşıldığını ifade etti.

General Muhammediyan, olayla bağlantılı beş kişinin olduğunu ve cinayeti işleyen motosikletin arkasında oturan kişinin kimliğinin Ahmed, motosiklet sürücüsünün ise Emir olduğunu söyledi.

Başkent polis şefi, soruşturmanın devam ettiğini ve daha fazla bilginin paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, süreç boyunca iş birliği yapan yargı makamlarına teşekkür etti.

General Muhammediyan merhum Amir Muhammed Haleki'ye ait dizüstü bilgisayarın bulunduğunu ve zanlıların kimlik bilgilerinin tam olarak paylaşılabilmesi için yargı izni gerektiğini hatırlattı.

Olay yeri incelemesinin ardından tamamlayıcı bilgilerin açıklanacağını belirten General Muhammediyan, cinayetin temel motivasyonunun hırsızlık olduğunu yineledi.

Tahran Üniversitesi İşletme Yönetimi lisans öğrencisi amir Muhammed Haleki, 14 Şubat Çarşamba akşamı Gişa Köprüsü civarında, üniversite yurduna dönerken iki motosikletli saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla Şeriati Hastanesi’ne kaldırılan Haleki aldığı ağır yaralar nedeniyle 15 Şubat Perşembe sabahı hayatını kaybetti.