18 Şub 2025 12:18
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İran’ın güneybatısında Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerinin en büyük operasyonel tatbikatı başladı

18 Şub 2025 12:18
News ID: 85754746
İran’ın güneybatısında Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerinin en büyük operasyonel tatbikatı başladı

Dezful, İRNA – İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen ve bu kuvvetin en büyük operasyonel tatbikatı olarak nitelendirilen 'Büyük Peygamber - 19' tatbikatının ikinci aşaması, Salı günü ülkenin güneybatısında başladı.  

Tatbikatın bu aşaması, Kara Kuvvetleri’nin güvenlik odaklı ilk aşamasının Kirmanşah’ın Ezgele bölgesinde gerçekleştirilmesinin ardından, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur’un katılımıyla ülkenin güneybatısında başladı. Tatbikatın ikinci aşaması ise Salı günü Şavuriye genel bölgesinde farklı birlikler ve kara kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor.

Bu aşamada, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’ne bağlı uzman birlikler; çeşitli taarruz ve savunma operasyonları, elektronik harp (siber savaş), yoğun zırhlı saldırılar, füze atışları, mini insansız hava araçları (İHA), insansız hava sistemleri, hava destek operasyonları ve topçu atışlarını icra edecek. Bu faaliyetler önümüzdeki günlerde sürecek.

Tatbikatta modern muharebe yöntem ve taktiklerinin kullanılmasının yanı sıra, Devrim Muhafızları'nın farklı birliklerine yeni teslim edilen silah ve teçhizatların sahada operasyonel değerlendirmesi de yapılacak.

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