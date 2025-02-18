Irakçi: Üç Avrupa ülkesiyle müzakerelere devam etmeye hazırız / İran tehdit ve baskı dilini kabul etmez

İsviçre’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika özel temsilcisi Wolfgang Amadeus Bruelhart, Maskat’taki 8. Hint Okyanusu Konferansı’nın oturum aralarında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile bir araya geldi.

Irakçi, bu görüşmede iki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkilere işaret ederek, ABD’nin çıkarlarını koruma konusundaki çabalarından dolayı İsviçre’ye teşekkür etti ve İsviçre’nin bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayan yapıcı rolünün önemine dikkat çekti.

Tahran’da düzenlenecek bir sonraki siyasi istişare toplantısını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Irakçi, bu doğrultuda iki ülke arasındaki diyalog ve iş birliğinin devamına verdikleri önemi vurguladı.

Dışişleri Bakanı ayrıca İran ile üç Avrupa ülkesi arasında gerçekleştirilen üç tur müzakereye değinerek, bu müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını ifade etti. Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin tehdit ve baskı dilini kabul etmeyeceğini ve maksimum baskı politikasının kesinlikle başarısız olacağını bir kez daha yineledi.

İsviçre’nin özel temsilcisi Wolfgang Amadeus Bruelhart ise, ülkesinin küresel barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarına dair bilgi verirken, İran’ın bölgedeki önemli ve etkili rolüne vurgu yaptı.

Bruelhart, İran ile ikili ve bölgesel konularda diyalogların devamının önemine işaret ederek, Tahran’da gerçekleştirilecek bir sonraki siyasi istişare toplantısında bu görüşmelerin ve istişarelerin sürdürülmesine olan istekliliklerini dile getirdi.

Taraflar, görüşme sırasında bölgesel ve uluslararası ortak ilgi alanlarına dair çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.