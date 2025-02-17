Arif Tacikistan başbakanını karşıladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bugün öğle saatlerinden sonra Sad'abad Kültürel ve Tarihi Kompleksi'nde Tacikistan Cumhuriyeti Başbakanı Kahir Rasulzade'yi resmi törenle karşıladı.

Resmi karşılama töreninde, İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti milli marşlarının çalınmasının ardından, iki ülkenin üst düzey yetkilileri tören birliğini selamladı ve ardından üst düzey heyetleri birbirlerine tanıttı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tacikistan Başbakanı arasındaki görüşmelerin odak noktalarından biri, ikili iş birliğini güçlendirmek için yolların incelenmesi ve bu konuda fikir alışverişinde bulunulması.