Kalibaf: İran, Sudan'da istikrarın sağlanması ve birleşik egemenliğin kurulması konusunda ısrarcıdır

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf Ahmed eş-Şerif ile yaptığı görüşmede, Sudan'ın İran hükümeti ve halkı için tarihi geçmişi ve ikili ilişkileriyle bilinen bir ülke olduğunu söyledi. Kalibaf "İran İslam Cumhuriyeti'nin vurgusu, Sudan'da istikrarın sağlanması, birleşik egemenliğin kurulması ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Umarız bu önemli hedef en kısa sürede gerçekleşir" dedi.

Kalibaf, Sudan'ın bu hedefe ulaşmasının, düşmanların bu ülkeye yönelik kötü niyetlerini ortadan kaldırmayacağını belirterek "Onlar, hedeflerine ulaşmak için yeni komplolar peşinde olacaklardır. Bu yüzden bu alanda gerekli planlamaların yapılması gerekmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin inancı şudur ki bu tuzaklarla mücadele edebilmek için, öncelikle İslam ülkelerinin ve bölgedeki devletlerin ortak düşmanının Siyonist rejim olduğunu bilmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı, İran ve Sudan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak "İran İslam Cumhuriyeti, siyasi ilişkileri artırmanın yanı sıra ekonomik iş birliği ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini de hedeflemektedir. Bu doğrultuda, sizin ve heyetinizin İran ziyareti, ekonomik ilişkileri geliştirme yolunda etkili bir adım olabilir" dedi.