17 Şub 2025 11:21
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İşgalcilerin Batı Şeria'ya yönelik vahşi saldırıları devam ediyor / Tulkerem'de Filistinliler yerinden ediliyor

17 Şub 2025 11:21
News ID: 85753525
İşgalcilerin Batı Şeria'ya yönelik vahşi saldırıları devam ediyor / Tulkerem'de Filistinliler yerinden ediliyor

Tahran, İRNA - İşgalcilerin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yönelik vahşi saldırıları bugün de devam etti ve Nablus'un doğusundaki Beyt Dacan köyü konseyi başkanını darp ettiler.

Siyonist rejim askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki şehirler ve kamplara yönelik saldırılarına devam ederek, Pazartesi sabahı Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil'in kuzeyinde bulunan Surif kasabasına da saldırdı.  

İşgalci askerler, Filistinlilerin araçlarına el koydu ve ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un doğusunda yer alan 'Beyt Dacan' köyü konseyi başkanı Nasır Halil Ebu Ceyş'i bir kontrol noktasından geçerken darp etti.  

Bu arada, Tulkerem Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Mühendis Metr, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem ve Nur Şems kamplarında yaşayanların yüzde doksanından fazlasının İsrail rejimi işgalcilerinin eylemleri nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı.  

Tulkerem'deki yerinden edilme dalgasını benzeri görülmemiş olarak nitelendiren Metr işgalcilerin saldırılarının devam etmesiyle birlikte yerinden edilenlerin sayısı ve yıkımın boyutu hakkında resmi ve kesin istatistiklerin bulunmadığına dikkat çekti.  

Bununla birlikte, Siyonist rejimin Maliye Bakanı Bezalel Smotriç yaptığı açıklamada "2025, 1967'den bu yana Batı Şeria'da çok sayıda evi yıkacağımız ilk yıl olacak. Bu süreci güçlü bir şekilde sürdüreceğiz ve daha fazla yıkım gerçekleştireceğiz. Toprağa hakim olma mücadelesinde bir ilke vardır ve toprağa kim hakim olursa geleceği belirler." ifadelerini kullandı.

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