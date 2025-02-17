Hamas Sözcüsü: İnisiyatif direnişin elinde / Tehditler düşmana hiçbir kazanç sağlamayacak

Abdüllatif el-Kanû, bu sabah (Pazartesi) İRNA Dış Haberler Grubu muhabiriyle yaptığı görüşmede, işgalcilerin Gazze savaşında tüm hedeflerine ulaşmakta başarısız olduklarını ve hatta hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi.

Kanû "Şu anda ne direniş yok edildi, ne de düşmanın esirleri serbest bırakıldı, ne de Filistin halkı topraklarını terk etti" dedi.

Kanû, direnişin hala elinde birçok koz bulunduğunu ve bunlardan birinin de düşmanın esirleri olduğunu belirtti.

Kanû "Direnişin askeri gücünün yanı sıra, Filistin halkının direniş etrafında geniş bir şekilde kenetlenmesi ve halkın savaşçıları desteklemesi, düşmanın komplolarını boşa çıkarmak için diğer kozlardır" ifadesine dikkat çekti.

Hamas Sözcüsü "Düşman, 15 ay boyunca katliam, yıkım ve suçlara rağmen hedeflerine ulaşamadı ve Filistin halkı ve direnişi, düşmanın savaşta elde edemediğini tehditlerle elde etmesine izin vermeyecek" dedi.

Kanû ayrıca "Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın tehditleri ile Filistin halkına yönelik psikolojik baskılar ve kuşatma, düşmana hiçbir kazanç sağlamayacak" ifadelerini kullandı.