17 Şub 2025 10:39
Journalist ID: 5630
News ID: 85753463
T T
0 Persons

Ekler

Hamas Sözcüsü: İnisiyatif direnişin elinde / Tehditler düşmana hiçbir kazanç sağlamayacak

17 Şub 2025 10:39
News ID: 85753463
Hamas Sözcüsü: İnisiyatif direnişin elinde / Tehditler düşmana hiçbir kazanç sağlamayacak

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) sözcüsü, yaptığı açıklamada, müzakereler sürecinde de tıpkı sahada olduğu gibi inisiyatifin Filistin halkı ve direnişin elinde olduğunu vurguladı.

Abdüllatif el-Kanû, bu sabah (Pazartesi) İRNA Dış Haberler Grubu muhabiriyle yaptığı görüşmede, işgalcilerin Gazze savaşında tüm hedeflerine ulaşmakta başarısız olduklarını ve hatta hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi.

Kanû "Şu anda ne direniş yok edildi, ne de düşmanın esirleri serbest bırakıldı, ne de Filistin halkı topraklarını terk etti" dedi.

Kanû, direnişin hala elinde birçok koz bulunduğunu ve bunlardan birinin de düşmanın esirleri olduğunu belirtti.

Kanû "Direnişin askeri gücünün yanı sıra, Filistin halkının direniş etrafında geniş bir şekilde kenetlenmesi ve halkın savaşçıları desteklemesi, düşmanın komplolarını boşa çıkarmak için diğer kozlardır" ifadesine dikkat çekti.

Hamas Sözcüsü "Düşman, 15 ay boyunca katliam, yıkım ve suçlara rağmen hedeflerine ulaşamadı ve Filistin halkı ve direnişi, düşmanın savaşta elde edemediğini tehditlerle elde etmesine izin vermeyecek" dedi.

Kanû ayrıca "Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın tehditleri ile Filistin halkına yönelik psikolojik baskılar ve kuşatma, düşmana hiçbir kazanç sağlamayacak" ifadelerini kullandı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .