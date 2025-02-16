Hizbullah: Lübnan Hükümeti, Siyonist düşmanın saldırıları ve dayatmalarına karşı dursun

Hizbullah, açıklamasında "Hükümetten, İran uçaklarının Beyrut Havalimanı'na inişini engelleme kararından vazgeçmesini ve Siyonist düşmanın ulusal egemenliğe yönelik saldırılarını ve dayatmalarını önlemek için ciddi adımlar atmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca "Son günlerde, Lübnan'ın güneyinde konuşlu BM Barış Gücü (UNIFIL) güçlerine yönelik yapılan saldırıyı kınıyor ve bu tür saldırılara kesinlikle karşı çıkıyoruz." denildi.

Hizbullah, Lübnan hükümetine, barışçıl bir şekilde gösteri yapan protestoculara karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. Ayrıca orduya, cumartesi günü yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatma ve ülke içi istikrarı koruma görevini sürdürebilmesi için gerekli önlemleri alma çağrısında bulundu.

Bildiride, "Havalimanı yolundaki gösteri, Siyonist rejimin Lübnan'ın iç işlerine müdahalesini kınamak amacıyla düzenlenen barışçıl bir eylemdi. Ancak Lübnan askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullanması, vatandaşlara yönelik bir saldırı niteliği taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, geçtiğimiz cumartesi günü bir çağrı yaparak Lübnan halkını, İsrail rejiminin müdahalelerini, şartlarını dayatmasını ve ulusal egemenliğin ihlalini protesto etmek amacıyla Beyrut'un eski havalimanı yolunda toplanmaya davet etmişti.

Gösteriye katılan Lübnanlılar, hükümetin İran uçaklarının Beyrut Havalimanı'na inişini engelleme kararını protesto etti.