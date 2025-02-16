Hamas: Refah'ta polis güçlerini hedef almak, ateşkes anlaşmasının tehlikeli bir ihlalidir

Hamas, yaptığı açıklamada "Bu suç ve anlaşma ihlali, işgalci rejimin sürekli ihlallerine ve taahhütlerini yerine getirmemesine eklenmektedir. Bu ihlallerin sonuncusu ise, 'İsrail'in bugün prefabrik evler ve ağır iş makinelerinin girişini yasakladığını duyurmasıdır. Oysa bu konuda bizzat kendisi taahhütte bulunmuş ve geçtiğimiz hafta sonu arabulucuları bilgilendirmişti."ifadelerine yer verdi.

Hamas açıklamasında ayrıca "Bunun yanı sıra, İsrail'in ikinci aşama müzakerelere başlamadaki gecikmesi, bu rejimin arabulucular tarafından onaylanan ve uluslararası toplumun tanıklık ettiği anlaşmayı uygulama konusunda ciddiyetsiz olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Netanyahu'nun anlaşma süreci ve esir değişim sürecini baltalama yönündeki suç niyetlerini açığa çıkarmakta ve Filistin halkına karşı daha fazla saldırı ve suç işleme peşinde olduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda Hamas, "Bu vahşi suç ve tüm ateşkes ihlalleri ile insani protokolün ihlalini kınıyoruz. Bunun tüm sonuçlarının sorumluluğunu işgalci rejime yüklüyoruz. Ayrıca, kardeş arabuluculardan, Siyonist düşmanı taahhütlerini yerine getirmeye zorlamak ve tekrarlanan ateşkes ihlallerini durdurmak için müdahale etmelerini istiyoruz. İşgalciyi insani protokolü tam olarak uygulamaya ve ikinci aşama müzakerelerine derhal başlamaya mecbur etmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.