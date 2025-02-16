Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalında "Münih'te Histeri" başlıklı paylaşımında, Avrupa Birliği kurumlarının dünyada yaşananları kavrayamadığını ve kendi yetersizliklerini gözler önüne serdiğini belirtti.

Volodin ayrıca, Avrupalı yetkililerin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Münih'teki yıllık konferansta yaptığı konuşmaya öfkeyle tepki gösterdiğini ifade etti.

Vance, konuşmasında Avrupa ülkelerini ifade özgürlüğü ve siyasi muhaliflere yönelik sansür uygulamaları nedeniyle eleştirmişti.

Haberlere göre, Washington'un Ukrayna'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nde (NATO) yeri olmadığını ve Avrupa liderlerinin Rusya ile barış müzakereleri masasında bulunmayacağını açıklaması, Avrupalı yetkilileri şaşkına çevirdi.