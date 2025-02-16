ABD bombaları Siyonist rejime ulaştı

Siyonist rejim ordusu, önceki ABD Başkanı Joe Biden’ın yaklaşık bir yıl önce İsrail’e sevkiyatını ertelediği 1800 adet MK-84 bombasının, mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla dün gece İsrail’e (Siyonist rejime) gönderildiğini açıkladı.

Daha önce de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı’nın, Siyonist rejime 660 milyon dolar değerinde Hellfire füzeleri satışını onayladığını bildirmişti.

Haber sitesi Axios'un aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Siyonist rejime 6 milyar 75 milyon dolar değerinde muhtemel mühimmat ve güdüm kitleri satışına da onay verdi.

Anlaşma kapsamında, teslimatına 2025 yılında başlanacak yaklaşık 18 bin hava bombası yer alıyor.

Axios’un haberine göre, anlaşmada ayrıca teslimatının 2028 yılında başlanması planlanan 3 bin Hellfire füzesi de bulunuyor.