Kassam'dan güç gösterisi: Hamas, Siyonist rejime psikolojik darbe vurdu

Ray el-Yevm gazetesinde yer alan habere göre, Cumartesi günü Gazze'de gerçekleştirilen esir teslim töreni, savaşın başlangıcından bu yana Gazze'deki durumu İsrail'in anlatısından çok Filistin'in anlatısının şekillendirdiğini gözler önüne serdi. Haberde, İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik bir buçuk yıldır sürdürdüğü saldırılara rağmen Hamas'ın direnişi sayesinde Filistin meselesinin uluslararası gündemin merkezinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Haberde, "Düşmana darbe indirmenin en etkili silahı psikolojik savaştır. Hamas, Gazze'de askeri olarak işgalcilere karşı büyük bir başarı elde etmekle kalmadı; özellikle kadın esirlerin teslimi sırasında medya ve propaganda cephesinde de işgalcilere ağır bir darbe vurdu" ifadelerine yer verildi.

'Gazze'de 11 Gün' kitabının yazan Siyonist gazeteci Gadi Ezra, Hamas'ın bu törenle aynı anda üc hedefe ulaştığını belirtti. Ezra, "Hamas, uluslararası kamuoyunu etkilemeyi, Gazze halkının direnişe güvenini artırmayı ve İsrail toplumunun psikolojisini sarsmayı hedefledi ve başarılı oldu" dedi.

Siyonist medya analizcilerinden Lilach Sigan da Hamas'ın Gazze'deki esir teslim töreninde sergilediği sahnelerin, İsrail halkı üzerinde ciddi psikolojik baskı yarattığını ifade etti. Sigan, "Hamas'ın medya operasyonları, Arap dünyasındaki büyük medya kuruluşları ve bazı Batı medyası tarafından destekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından İsrail rejimi basınında, Hamas'ın esir teslim töreninde sergilediği organize tutum ve soğukkanlılığın, kamuoyunda derin bir etki yarattığını vurgulayan çok sayıda analiz yayımlandı.