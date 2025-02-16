Cumartesi günü Ria Novosti haber ajansının aktardığına göre, Peskov, Moskova'nın (İsrail rejimi tarafından Saşa Trofanov olarak tanıtılan) Aleksandr Trofanov’un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını ve bu kararı aldığı için Hamas liderliğine teşekkür ettiğini belirtti.

Hamas ile İsrail rejimi arasında esir takasının altıncı aşaması, Cumartesi günü Gazze Şeridi'nde Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin aracılığıyla gerçekleştirildi. Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde üç İsrailli esiri Kızılhaç temsilcilerine teslim etti.

Serbest bırakılan İsrailli esirlerden Sagi Dekel Han, yaptığı açıklamada, "Kabineden, anlaşmanın tamamlanması için ne gerekiyorsa yapmasını istiyorum" dedi.