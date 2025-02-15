Serbest bırakılan Filistinli esirler Ramallah'a ulaştı + Video

Siyonist rejim, bugün Hamas ile yapılan altıncı esir değişimi kapsamında Ofer Hapishanesi'nden bir grup Filistinli esiri serbest bıraktı ve bazıları Ramallah şehrine giriş yaptı.

Haber kaynakları, serbest bırakılan 10 Filistinli esirin Ramallah'a nakledildiğini duyurdu.

Serbest bırakılan Filistinli esirler, Siyonist rejimin savaş sırasında kendilerine en vahşi işkence yöntemlerini uyguladığını söyledi.

Esirler, serbest bırakılan tüm Filistinli esirlerin, Siyonist rejimin iç güvenlik teşkilatı Şabak tarafından tehdit edildiğini belirtti.