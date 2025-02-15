Hamas: Kudüs’e Doğru göçten başka göç yok / Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

Hamas’ın, esir değişimi sürecinde üç İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla eş zamanlı yayımladığı bildiride “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın simgesel olarak görüntülenmesi ve esir teslim töreninde halkın geniş katılımı, işgalcilere ve onların destekçilerine Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın kırmızı çizgimiz olduğu yönünde güçlü bir mesajdır.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca “Düşman esirlerinin altıncı grubunun serbest bırakılması, onların özgürlüğe kavuşmasının müzakereler ve ateşkes anlaşmalarına bağlı kalmaktan başka bir yolu olmadığını teyit etmektedir. Halkımız, İslam ümmeti ve dünya genelindeki özgür insanlar, onurlu bir esir değişimi anlaşmasıyla direnişin sergilediği güç, izzet ve onurun sahnelerine tanıklık etmektedir. Bu anlaşma, halkımız ve direnişimizin dayanışmasının bir tezahürüdür.” denildi.

Hamas, bildirinin sonunda işgalcilere karşı mücadeleye devam etme konusundaki kararlılığını vurgulayarak “Tüm dünyaya sesleniyoruz: Kudüs’e doğru gitmekten başka bir göç yoktur. Bu, Trump ve destekçilerinin, sömürgeci ve işgalci güçleri zorunlu göç ve Filistinlileri yok etmeye çağıran girişimlerine verdiğimiz cevaptır.” mesajını verdi.