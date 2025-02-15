Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'da dört Filistinliyi şehit etti

Filistin Özerk Teşkilatı'na bağlı VEFA Haber Ajansı, Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğü'ne atıfta bulunarak, Siyonist rejim askerlerinin ateşi sonucu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem'in doğusunda bulunan Nur Şems kampında üç Filistinli gencin şehit olduğunu bildirdi.

Rapora göre, Filistin Sivil İşler Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Cihad Mahmud Hasan Meşarka ve Muhammed Gassan Ebu Abid, Nur Şems kampından, Halid Mustafa Şerif Amir ise Tulkerem'in kuzeyindeki Allar yerleşim biriminden olmak üzere üç Filistinli gencin Çarşamba gecesi Nur Şems kampında Siyonist rejim askerlerinin ateşi sonucu şehit olduğunu ve rejimin şu ana kadar naaşları teslim etmediğini belirtti.

Bu üç Filistinli gencin şehit edilmesiyle birlikte, Siyonist rejim ordusunun Tulkerem şehri ile Tulkerem ve Nur Şems kamplarına yönelik sürekli saldırıları sırasında şehit olanların sayısı 11'e yükseldi.

Şehitler arasında biri sekiz aylık hamile olan iki kadın ve yedi yaşında bir çocuk bulunuyor.