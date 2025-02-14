Sivil Havacılık Kurumu, İran ve Lübnan uçuş izni sorununu gidermeye çalışıyor

Tahran, İRNA – Sivil Havacılık Kurumu, Mahan Air ve Iran Air'in Lübnan'a olan uçuş izinlerinin iptal edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, İran ile Lübnan arasındaki uçuş izinleri sorununu gidermek için sürekli olarak takipte olduklarını belirtti.

İran Sivil Havacılık Kurumu, Cuma günü yayımladığı açıklamada, Lübnan Sivil Havacılık Kurumu tarafından “2025 yılı 18 Şubat’a kadar geçici olarak havaalanında güvenlik önlemlerinin artırılacağı” duyurusunun ardından, Beyrut Havalimanı yöneticileri ve Lübnan Sivil Havacılık Kurumu’nun, Mahan Air’in 13 ve 14Şubat 2025 tarihlerindeki uçuş izinlerinin yanı sıra 18 Şubat tarihinde planlanan Iran Air uçuşunun da iptal edildiği bildirildi. Lübnan havacılık yetkilileri, İran uçuşlarının tamamen iptal edilmediğini, sadece geçici olarak 18 Şubat 2025 tarihinden sonraya yeniden planlandığını vurguladı. Bu ani kararın ardından, uzun süredir Lübnan’a seyahat planı yaparak bilet satın alan yolcular, Mahan Air ve İmam Humeyni (RA) Havalimanı yetkililerinin zamanında müdahalesiyle, otele yerleştirildi.