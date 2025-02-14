14 Şub 2025 11:52
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News ID: 85750639
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İran, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Yemen hakkındaki suçlamalarını asılsız olarak nitelendirdi

14 Şub 2025 11:52
News ID: 85750639
İran, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Yemen hakkındaki suçlamalarını asılsız olarak nitelendirdi

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi’nde ABD temsilcisinin Yemen’e ilişkin dile getirdiği asılsız suçlamaları kesin bir dille reddederek, bu suçlamaları "temelsiz" olarak nitelendirdi. İran’ın her zaman Yemen’de barış, istikrar ve siyasi çözümü destekleyen ilkesel bir politika izlediğini vurguladı.

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi’ne ve BM Genel Sekreterine gönderdiği mektupta “Washington, İran’ı suçlayarak İsrail rejiminin işlediği suçlara ortaklık sorumluluğunu gizleyemez. İran, uluslararası hukukun temel ilkelerine, BM Şartı'na ve Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalmıştır ve kalmaya devam edecektir. Buna karşılık ABD, İsrail’in bölgedeki mazlum halklara karşı sürdürdüğü saldırılarını, geniş çaplı silah sevkiyatı ve mali destekle güçlendirmektedir.” ifadelerine yer verdi. 

İran temsilciliği, Yemen’de silah ambargolarını ihlal ettiği veya çatışmaları körüklediği yönündeki tüm iddiaları reddederek, Tahran’ın Yemen krizine yönelik tutumunun her zaman tutarlı ve istikrarlı olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu kriz, Yemen’in bağımsızlığını, ulusal egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak kapsamlı bir siyasi süreçle çözülmelidir” denildi.

İran, Yemen krizinin başlangıcından itibaren, saldırıların derhal durdurulması, ateşkesin sağlanması, Yemenli taraflar arasında anlamlı müzakerelerin başlatılması ve dış müdahaleler olmaksızın barışçıl bir çözüm bulunması çağrısında bulunduğunu yineledi. Temsilcilik ayrıca, Yemen’in geleceğinin yalnızca Yemen halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini ve kalıcı barışın yalnızca diplomasi, ulusal egemenliğe saygı ve uluslararası hukuka bağlılık yoluyla mümkün olacağını vurguladı.

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