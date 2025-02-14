İran, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Yemen hakkındaki suçlamalarını asılsız olarak nitelendirdi

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi’ne ve BM Genel Sekreterine gönderdiği mektupta “Washington, İran’ı suçlayarak İsrail rejiminin işlediği suçlara ortaklık sorumluluğunu gizleyemez. İran, uluslararası hukukun temel ilkelerine, BM Şartı'na ve Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalmıştır ve kalmaya devam edecektir. Buna karşılık ABD, İsrail’in bölgedeki mazlum halklara karşı sürdürdüğü saldırılarını, geniş çaplı silah sevkiyatı ve mali destekle güçlendirmektedir.” ifadelerine yer verdi.

İran temsilciliği, Yemen’de silah ambargolarını ihlal ettiği veya çatışmaları körüklediği yönündeki tüm iddiaları reddederek, Tahran’ın Yemen krizine yönelik tutumunun her zaman tutarlı ve istikrarlı olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu kriz, Yemen’in bağımsızlığını, ulusal egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak kapsamlı bir siyasi süreçle çözülmelidir” denildi.

İran, Yemen krizinin başlangıcından itibaren, saldırıların derhal durdurulması, ateşkesin sağlanması, Yemenli taraflar arasında anlamlı müzakerelerin başlatılması ve dış müdahaleler olmaksızın barışçıl bir çözüm bulunması çağrısında bulunduğunu yineledi. Temsilcilik ayrıca, Yemen’in geleceğinin yalnızca Yemen halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini ve kalıcı barışın yalnızca diplomasi, ulusal egemenliğe saygı ve uluslararası hukuka bağlılık yoluyla mümkün olacağını vurguladı.