13 Şub 2025 18:32
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Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanması, planlandığı gibi gerçekleşecek

13 Şub 2025 18:32
News ID: 85750142
Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanması, planlandığı gibi gerçekleşecek

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail rejimi ile imzalanan ateşkes anlaşmasının, belirlenen takvime göre esir değişimi de dahil olmak üzere, imzalandığı şekilde uygulanması yönündeki tutumunu teyit etti.

Hamas Hareketi, Gazze'deki Hamas lideri ve müzakere heyeti başkanı Halil el-Hiyye başkanlığındaki bir heyetin, ateşkes anlaşmasının uygulanma sürecini ve özellikle İsrail rejiminin art arda ihlalleri sonrasında esir değişimini görüşmek üzere aracılarla müzakereler yaptığını duyurdu.

Açıklamada, "Hamas heyeti, Mısır ve Katar'daki müzakere dosyası yetkilileri ve anlaşmanın tam olarak uygulanmasını takip eden aracı kardeşkerle teknik ekipleri ile toplantılar ve görüşmeler yaptı" denildi.

Hamas, "Bu görüşmeler ve toplantılar, özellikle halk için kalıcak yer sağlanması, prefabrik evlerin, çadırların, ağır ekipmanların, tıbbi malzemelerin, yakıtın acilen temini ve insani yardımların akışının devam etmesi dahil olmak üzere anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalınması üzerinde odaklanıldı" ifadelerini kullandı.

Hamas, müzakerelerin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ve Mısır ile Katar'ın, engellerin kaldırılması ve boşlukların doldurulması için tüm bu konuları takip edeceklerini vurguladıklarını ekledi.

Hamas Hareketin'in açıklamasında, "Bu doğrultuda Hamas, belirlenen takvime göre esir değişimi de dahil olmak üzere, anlaşmanın imzalandığı şekilde uygulanması yönündeki tutumunu teyit eder" ifadesine dikkat çekildi.

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