13 Şub 2025 17:37
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Gazze Savaşı'nda şehit sayısı 48 bin 239'a yükseldi

13 Şub 2025 17:37
News ID: 85750100
Gazze Savaşı'nda şehit sayısı 48 bin 239'a yükseldi

Tahran, İRNA - Filistin Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin bölge sakinlerine karşı yürüttüğü savaşta şehit olanların sayısının 48 bin 239'a yükseldiğini duyurdu.

Filistin Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 17 şehidin cenazesinin bölgedeki hastanelere nakledildiği belirtildi.  

Bakanlık, şehitlerden 14'ünün cesetlerinin enkaz altından yeni çıkarıldığını, üç kişinin ise işgalci İsrail rejimi güçlerinin ateşi sonucu şehit olduğunu ekledi.  

Açıklamada ayrıca, İsrail rejimi askerlerinin Filistinlilere yönelik açtığı ateş sonucu, son 24 saatte iki kişinin daha yaralandığı ifade edildi.  

Filistin Gazze Sağlık Bakanlığı, "Hala 14 binden fazla şehidin cenazesi enkaz altında kalmış durumda ve onları çıkarma imkânı henüz sağlanamadı" ifadesine dikkat çekti.

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