İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: İran'ın bölgenin jeopolitik değişmezliği konusundaki tutumu açıktır

Mecid Taht Revançi bugün, Ermenistan'ın İran Büyükelçisi Grigor Hakobyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında özel bir öneme sahip olduğunu ve bunun için gerekli tüm ön koşulların mevcut olduğunu belirtti.

Hakobyan, İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü kutlayarak, Ermenistan hükümeti ve halkı için İran ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerin derinleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Görüşmede, Ermenistan ve İran arasında siyasi, ekonomik, altyapı, enerji ve bölgesel gelişmeler alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı.