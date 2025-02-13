13 Şub 2025 15:37
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: İran'ın bölgenin jeopolitik değişmezliği konusundaki tutumu açıktır

13 Şub 2025 15:37
News ID: 85749993
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: İran'ın bölgenin jeopolitik değişmezliği konusundaki tutumu açıktır

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı, İran'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusundaki net tutumuna atıfta bulunarak, İslam Cumhuriyeti'nin bölgenin jeopolitik değişmezliği konusundaki tutumunu korumaya devam ettiğini söyledi.

Mecid Taht Revançi bugün, Ermenistan'ın İran Büyükelçisi Grigor Hakobyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında özel bir öneme sahip olduğunu ve bunun için gerekli tüm ön koşulların mevcut olduğunu belirtti.

Hakobyan, İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü kutlayarak, Ermenistan hükümeti ve halkı için İran ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerin derinleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Görüşmede, Ermenistan ve İran arasında siyasi, ekonomik, altyapı, enerji ve bölgesel gelişmeler alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı.

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