Ben Gvir: Hesaplanmamış bir anlaşma ve korkak bir hükümetle karşı karşıyayız

Netanyahu kabinesinin bir üyesi olan ve Hamas ile yapılan ateşkes anlaşması nedeniyle Binyamin Netanyahu'nun kabinesinden ayrılan Ben Gvir, "Hükümet, Trump'ın Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması durumunda Gazze'ye cehennem kapılarını açma yönündeki desteğinin ardından tarihi bir fırsatı kaybediyor" dedi.

Ben Gvir, "Hükümet sadece üç esiri serbest bırakmayı planlıyor ve bunun karşılığında yüzlerce Filistinli esir serbest bırakılacak ve Gazze'ye yardım artırılacak. Hesaplanmamış ve aceleyle yapılmış bir anlaşma ve korkak bir hükümetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Siyonist rejimin istifa eden İç Güvenlik Bakanı, daha önce de Gazze Şeridi sakinlerinin komşu ülkelere göç ettirilmesi planının bir an önce uygulanmasını istemişti.

Ben Gvir, "Gazze halkının derhal göç etmesini talep ediyorum; Trump zaman olduğunu söylüyor, ancak İsrail'in çıkarları gecikmeyi kaldıramaz" diyerek "Ortadoğu'da alay konusu olduk ve insani yardımların Gazze'ye girmesine karşı çıkan kabinedeki tek kişi bendim" ifadesine de dikkat çekti.