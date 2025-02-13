İşgalciler Hamas'ın talebine boyun eğdi / 801 kamyon insani yardım Gazze'ye ulaştı

Gazze Şeridi'ndeki saha kaynakları çarşamba gecesi yaptıkları açıklamada, bugün 801 kamyon insani yardımın Gazze Şeridi'ne girdiğini ve Siyonist rejimin bu yardımların girişinde ateşkes anlaşmasının şartlarına uyduğunu belirtti.

Bu kaynaklar, yardımların girişine ilişkin detaylara işaretle, toplamda 231 kamyonunun Gazze'nin kuzeyine girdiğini, bunlardan 139'unun Beyt Hanun Erez geçiş noktasından, 92'sinin Gazze'nin kuzeyindeki Zikim geçiş noktasından ve 570'inin Kerem Abu Salem geçiş noktasından geçtiğini açıkladı.

Dünkü yardım konvoyu, 10 kamyon gaz ve 29 kamyon yakıt içeriyordu.

Ateşkes anlaşmasına göre, günde 600 kamyon yardımın Gazze'ye girmesi gerekiyordu ve bu, Siyonist rejimin gecikmiş taahhütlerini telafi etmek için bugün 201 kamyon daha fazla yardım gönderdiği anlamına geliyor.