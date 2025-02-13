13 Şub 2025 11:04
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News ID: 85749705
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Siyonist esirlerin aileleri Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı gösteri düzenledi

13 Şub 2025 11:04
News ID: 85749705
Siyonist esirlerin aileleri Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı gösteri düzenledi

Tahran, İRNA - Siyonist esirlerin aileleri, Siyonist rejimin Hamas ile esir değişimi konusunda varılan anlaşmaya uymaya devam etmesini talep ederek gösteri düzenledi.

Gazze'deki Siyonist tutukluların aileleri, Siyonist rejimin başkenti Tel Aviv'de kentin ana caddesini kapatarak gösteri düzenledi.
Göstericiler, İsrail rejimine Hamas'la esir takası anlaşmasının devam etmesi çağrısında bulundu.

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