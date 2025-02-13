Gazze'deki Siyonist tutukluların aileleri, Siyonist rejimin başkenti Tel Aviv'de kentin ana caddesini kapatarak gösteri düzenledi.
Göstericiler, İsrail rejimine Hamas'la esir takası anlaşmasının devam etmesi çağrısında bulundu.
Siyonist esirlerin aileleri Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı gösteri düzenledi
13 Şub 2025 11:04
News ID: 85749705
Tahran, İRNA - Siyonist esirlerin aileleri, Siyonist rejimin Hamas ile esir değişimi konusunda varılan anlaşmaya uymaya devam etmesini talep ederek gösteri düzenledi.
Gazze'deki Siyonist tutukluların aileleri, Siyonist rejimin başkenti Tel Aviv'de kentin ana caddesini kapatarak gösteri düzenledi.
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