Irakçi: İran ve Türkmenistan, Gazze halkının zorunlu göçüne karşıdır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün Tahran'da Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Reşid Meredov ile düzenlediği basın toplantısında “Dün ve bugün, ekonomi de dahil olmak üzere çeşitli konularda kapsamlı müzakereler gerçekleştirdik ve bugün de başarılı bir görüşme yaptık.” ifadelerini kullandı.

Siyasi istişarelere değinen Irakçi, İran ve Türkmenistan’ın derin ilişkilere sahip olduğunu ve köklü kültürel, medeniyet ve dünya görüşü açısından ortak noktalara sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ve tarafsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin İran olduğunu vurgulayarak, Türkmenistan’ın tarafsızlık ilkesine saygı duyduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Türkmenistan’ın bu yıl BM’de iki önemli karar tasarısını kabul ettirdiğini belirtti. Bunlardan birinin uluslararası barış ve güven, diğerinin ise Kafkasya bölgesindeki barış ile ilgili olduğunu söyledi. Ayrıca, 2025 yılının uluslararası barış ve güven yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle Türkmenistan’ı tebrik etti ve bu karar tasarısı çerçevesinde Türkmenistan ile iş birliği yapacaklarını, İran Cumhurbaşkanı’nın barış ve güven konferansına katılacağını duyurdu.

Irakçi, Türkmenistanlı mevkidaşıyla Filistin meselesini de görüştüklerini belirterek, her iki ülkenin de Filistin halkını desteklediğini ve Gazze halkının zorunlu göçünü öngören planlara karşı çıktığını ifade etti. Bu tür planların uluslararası hukuka, insanlığa ve insanlığın hedeflerine aykırı olduğunu vurguladı.