Colfa Gümrüğü’nden yapılan ihracatın değeri %39 arttı

Ali Bislim, İRNA’ya yaptığı açıklamada, geçen yılın ilk 10 ayında Colfa Gümrüğü’nden 264.863 ton malın 152.998.619 dolar değerinde ihraç edildiğini söyledi. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat miktarının 336.668 tona, değerinin ise 212.959.454 dolara yükseldiğini belirtti.

Colfa Gümrüğü’nden ihraç edilen başlıca ürünlerin petrol türevleri, bina kaplama taşları, seramik ve fayans, sunta ve plastik ürünler olduğunu ifade eden Bislim, ihracatın başlıca hedef ülkelerinin Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Rusya, Gürcistan, Afganistan, Türkmenistan ve Kazakistan olduğunu söyledi.