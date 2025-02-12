İran Savunma Bakanı ve Umman Genelkurmay Başkanı bir araya geldi

İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı Tuğgeneral Pilot Nasirzade, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Amiral Abdullah bin Hımais el-Raisi ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Görüşmede taraflar, İran ve Umman arasındaki tarihi ve sosyal ilişkileri vurgulayarak, iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal bağlar ile köklü dostane ilişkileri ele aldı.

Ayrıca, çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak siyasi irade olduğu ifade edildi.

İran Savunma Bakanı ve Umman Genelkurmay Başkanı, iki ülke ilişkilerinin her zaman karşılıklı saygı ve güvene dayalı olduğunu belirterek, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. Toplantıda, ikili savunma iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çözümler de ele alındı.