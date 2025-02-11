Türk besteci: İran müziğine büyük bir ilgi duyuyorum

Kendi neslinin en önde gelen viyolonsel sanatçılarından biri olan Cemal Aliyev, bu yıl 40. Uluslararası Fecr Müzik Festivali'ne özel konuk olarak katılıyor. Dünya çapında performanslarıyla beğeni toplayan bu övgüye değer sanatçı, parlak tekniği ve zengin enstrüman sesiyle klasik müzikte hızla özel bir yer edindi. 40. Fecr Müzik Festivali'ndeki katılımı vesilesiyle kendisiyle bir röportaj yaptık.

İRNA - 40. Uluslararası Fecr Müzik Festivali'ndeki varlığınız önemli bir olay. Bu fırsat sizin için ne anlama geliyor? Daha önce İran müziği veya müzisyenleriyle tanışma fırsatınız oldu mu?

Aliyev: Katıldığım tüm festivaller benim için çok değerli. Ayrıca 40. Uluslararası Fecr Müzik Festivali'ne katılmak benim için büyük bir onur. Bu fırsat, müzik yolculuğumu çeşitli dinleyicilerle paylaşmama ve İran'ın zengin kültürel mirasına dalma imkanı sunuyor. Her ne kadar şimdiye kadar doğrudan İranlı müzisyenlerle çalışmamış olsam da, İran müziğine ve karmaşık melodilerine her zaman özel bir değer ve saygı duydum.

- Festivaldeki performansınız için hangi parçaları seçtiniz ve bu seçimde hangi kriterler etkili oldu?

40. Uluslararası Fecr Müzik Festivali'nde, piyanist Ece Dağistan ile birlikte, farklı kültürlerin müziklerini bir araya getiren özel bir program sunacağız. Bu program, klasik düzenlemelerden Zülfü Livaneli ve Astor Piazzolla'nın Libertango'suna, Fahir Atakoğlu'nun Sultan'ından Georgy Sviridov'un Kar Fırtınası Romanı'na kadar geniş bir yelpazede eserler içerecek. Her parça, dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunmak için özellikle viyolonsel ve piyano için düzenlendi.

- Daha önce İranlı müzisyenlerle çalıştınız mı veya İran'da performans sergilediniz mi? Gelecekte böyle bir işbirliği planınız var mı?

Şimdiye kadar İranlı sanatçılarla çalışmadım ve bu İran'daki ilk konserim olacak, bu yüzden bu deneyim için çok heyecanlıyım. İran müziği ve kültürü her zaman benim için büyüleyici olmuştur. Tek sorun, şu anda iş programımın çok yoğun olması ve bu tür işbirliklerini koordine etmeyi zorlaştırması. Ancak kesinlikle bunu göz önünde bulunduruyorum ve gelecekte işbirliği fırsatlarını araştırmak ve bu festivaldeki seçkin sanatçılarla tanışmak için sabırsızlanıyorum.