Büyükelçiler ve diplomatlar İslam Devrimi'nin zafer yıl dönümünü tebrik etti

İran İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümü anma töreninde, geçen yıla kıyasla daha fazla ülkenin büyükelçisi ve diplomatı, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal gününü kutlamak için BM'deki İran temsilciliğinde hazır bulundu.

Asya ve Orta Doğu'dan Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden büyükelçiler ve diplomatlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin BM nezdindeki temsilciliğinde sıcak bir şekilde bir araya gelerek törenin yanı sıra ikili ve çok taraflı istişarelerde bulundu.

Çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve diplomatlarının yanı sıra BM yetkilileri, bilim ve kültür insanları ile uzmanlar da törene katıldı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emir Said İrevani ve yardımcısı Zehra İrşadi, İran hükümeti ve büyük İran halkı adına dünyanın farklı ülke büyükelçi ve diplomatlarını karşıladı.