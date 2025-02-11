Siyonist esirin annesi: Netanyahu'nun sorumsuzca davranışı anlaşmayı aksattı

Siyonist rejim medyasının haberine göre, Siyonist esirin annesi "Hamas'ın açıklaması, Netanyahu'nun sorumsuz davranışlarının doğrudan bir sonucudur. Kasıtlı gecikmeleri ve gereksiz kışkırtıcı açıklamaları, anlaşmanın uygulanmasını aksattı." diyerek " Eğer Netanyahu, ikinci tur görüşmeleri yürütmek üzere yetkili bir heyet göndermezse, bu esirlerin ölüm fermanını imzalamak anlamına gelir." ifadesine dikkat çekti.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Abdüllatif el-Kanu daha önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki Cumartesi günü Siyonist esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesinden Benyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu vurgulamıştı.

El-Kanu, El-Arabiye televizyonuna verdiği röportajda "Ateşkese bağlılığımız, düşmanın bu anlaşmaya olan taahhütlerine bağlı kalması şartıyladır." açıklamasında bulundu.

"İşgalci Siyonist rejim, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engelleyerek ve bölgeyi kuşatarak bu bölgeye karşı yeni bir savaş başlattı." diyen El Kanu "Bir kez daha arabuluculardan, işgalci düşmana baskı yapmalarını ve ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine uymaya zorlamalarını istiyoruz." diye ekledi.