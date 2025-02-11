11 Şub 2025 13:42
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News ID: 85747821
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Siyonist esirin annesi: Netanyahu'nun sorumsuzca davranışı anlaşmayı aksattı

11 Şub 2025 13:42
News ID: 85747821
Siyonist esirin annesi: Netanyahu'nun sorumsuzca davranışı anlaşmayı aksattı

Tahran, İRNA - Siyonist rejim tarafından esir alınan Matan'ın annesi "Einav Tsengauker", yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sorumsuz davranışının anlaşmanın aksamasına neden olduğunu vurguladı.

Siyonist rejim medyasının haberine göre, Siyonist esirin annesi "Hamas'ın açıklaması, Netanyahu'nun sorumsuz davranışlarının doğrudan bir sonucudur. Kasıtlı gecikmeleri ve gereksiz kışkırtıcı açıklamaları, anlaşmanın uygulanmasını aksattı." diyerek " Eğer Netanyahu, ikinci tur görüşmeleri yürütmek üzere yetkili bir heyet göndermezse, bu esirlerin ölüm fermanını imzalamak anlamına gelir." ifadesine dikkat çekti.
Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Abdüllatif el-Kanu daha önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki Cumartesi günü Siyonist esirlerin serbest bırakılmasının ertelenmesinden Benyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu vurgulamıştı.
El-Kanu, El-Arabiye televizyonuna verdiği röportajda "Ateşkese bağlılığımız, düşmanın bu anlaşmaya olan taahhütlerine bağlı kalması şartıyladır." açıklamasında bulundu.
"İşgalci Siyonist rejim, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engelleyerek ve bölgeyi kuşatarak bu bölgeye karşı yeni bir savaş başlattı." diyen El Kanu "Bir kez daha arabuluculardan, işgalci düşmana baskı yapmalarını ve ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine uymaya zorlamalarını istiyoruz." diye ekledi.

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