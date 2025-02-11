Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle yaptığı görüşmede, Hamas'ın Siyonist rejimin esirlerinin serbest bırakılması sürecini askıya alma tehdidini korkunç olarak nitelendirerek "Tüm İsrailli rehineler toplu olarak serbest bırakılmalı, Hamas onları damlaya damlaya serbest bırakmamalı." açıklamasında bulundu.
Tehditlerine devam eden Trump, bu kez Hamas'ı hedef alarak, "İsrail'in (rejim) tüm rehineleri Cumartesi günü saat 12'ye kadar serbest bırakılmazsa, cehennem kapıları açılacak çünkü İsrail rejiminin bu konunun üstesinden gelebileceğinden eminim" dedi.
ABD Başkanı, ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt olarak, "Tel Aviv bu konuda karar vermeli" diye ekledi.
Trump'tan Filistinlilere tehdit: Ateşkesi iptal edeceğim
Tahran, İRNA - Amerika Başkanı Donald Trump, Hamas'ı tehdit ederek, "İsrailli rehineler Cumartesi öğlene kadar serbest bırakılmazsa, ateşkesin iptal edilmesini talep edeceğim" dedi.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle yaptığı görüşmede, Hamas'ın Siyonist rejimin esirlerinin serbest bırakılması sürecini askıya alma tehdidini korkunç olarak nitelendirerek "Tüm İsrailli rehineler toplu olarak serbest bırakılmalı, Hamas onları damlaya damlaya serbest bırakmamalı." açıklamasında bulundu.
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