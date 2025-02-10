Malezya, İran’ın Gazze konulu olağanüstü İİT bakanlar toplantısı önerisini memnuniyetle karşıladı

İran İslam Cumhuriyeti’nin Gazze’deki gelişmeler ve Filistin halkının başka ülkelere zorla göç ettirilmesi planlarına karşı yürüttüğü diplomatik temaslar kapsamında, Dışişleri Bakanı Irakçi, bugün Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irakçi, Malezya’nın direnişçi Filistin halkına verdiği destekten övgüyle bahsederek, Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılmasının, “Filistin’i yok etme” planının bir parçası olduğunu belirtti. Bu planı şiddetle kınayan İran Dışişleri Bakanı, İslam dünyasındaki büyük ve etkili ülkelerin bu tehlikeli komploya karşı güçlü ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Irakçi ayrıca, ABD Başkanı’nın Gazze hakkındaki yasa dışı planına karşı bölgesel ve uluslararası düzeyde gösterilen sert tepkiye değindi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri, BM Genel Sekreteri ve Arap-İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptığı son görüşmeler hakkında bilgi vererek, İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı düzenlenmesi için Malezya’nın desteğini talep etti.

Ayrıca, İran-Malezya ilişkilerinin giderek güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Irakçi, Muhammed Hasan’ın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği Tahran ziyaretinin, iki ülke arasındaki iş birliğini tüm alanlarda geliştirmek için önemli bir fırsat olacağını söyledi.

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, ülkesinin Gazze halkının başka ülkelere zorla göç ettirilmesini içeren her türlü planı kesin bir dille reddettiğini ve bunun etnik temizlik anlamına geldiğini vurguladı.

Hasan, İran’ın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleme önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ve bu toplantıya aktif olarak katılacaklarını belirtti.