Irakçi ile Guterres görüşmesi: Uluslararası toplum, işgalci rejimin hukuksuzluğunu normalleştirmemeli

Irakçi, özellikle Gazze’deki gelişmeler hakkında yürüttüğü diplomatik görüşmeler kapsamında, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinde BM Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD-İsrail planını kınadı. Bu planın, Gazze halkının zorla göç ettirilmesi ve başka ülkelere sürgün edilmesi anlamına geldiğini belirten Arakçi, BM ve özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin bu tehlikeli komploya karşı net ve kesin bir tavır alması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi teklifinin uluslararası hukuka ve BM Şartı’na tamamen aykırı olduğunu vurgulayarak, bunun İsrail rejiminin Filistin halkını yok etme ve soykırım planının bir parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yürüttüğü yoğun diplomatik temaslara değinen Irakçi, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine yönelik planın İslam ülkeleri tarafından açıkça kınanmasının, bölgedeki ülkelerin Filistin halkının haklarının ihlaline ve soykırımın farklı bir biçimde sürdürülmesine karşı duyduğu derin endişeyi gösterdiğini söyledi.

Irakçi, İsrail Başbakanı’nın Filistinlilerin Suudi Arabistan’a gönderilmesine ilişkin açıklamalarını küstahça bir tutumun açık bir örneği olarak nitelendirdi ve bu tutumu sert bir şekilde kınadı. Uluslararası toplumun, işgalci rejimin suçlarını normalleştirmesine izin vermemesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Filistin halkının zorla göç ettirilmesini öngören herhangi bir planı kesin bir dille reddettiklerini belirtti. Filistin halkının meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, Gazze halkının zorla yer değiştirmesinin tamamen kabul edilemez olduğunu söyledi.

Guterres, şu anki önceliğin Gazze halkına insani yardımların hızlandırılması ve Gazze’nin yeniden inşasına destek verilmesi olduğunu vurgulayarak, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.