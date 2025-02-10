Irakçi: Kimsenin kendi iradesini İran milletine dayatmasına izin vermeyiz

Seyyid Abbas Irakçi, bugün Hamedan'daki İslam Devrimi 46. Yıldönümü yürüyüşünde yaptığı konuşmada, "Bugün, İran milletine karşı maksimum baskı politikası izleyen bir ABD başkanıyla karşı karşıyayız. Bir yandan İran’a baskı uygulamak için belgeler imzalayıp talimatlar veriyor, diğer yandan ise aldatmacayla müzakere çağrısında bulunuyor. Onların kastettiği müzakere, teslimiyet müzakeresidir, ancak İran milleti asla teslim olmayacaktır." dedi.

Irakçi "Baskı altında neden müzakere edelim?" sorusunu yönelterek, "Hangi mantık ve hangi özgür insan böyle bir durumda müzakere etmeyi kabul eder?" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Irakçi "Amerika’ya tekrar neden güvenelim?" diyerek, "Bizi müzakereye geri döndürmek için ne yaptılar? Tehdit ve baskıyı artırmaktan başka ne yaptılar? Hiçbir ülke bu şartlar altında müzakereye girmez. ABD’nin özellikle nükleer anlaşma sürecindeki taahhütlerini yerine getirmemesi ve anlaşmadan çekilmesi, onun güvenilmezliğini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

"İran daha önce iyi niyetle müzakereye girdi ve taahhütlerini yerine getirdi. Peki sonuç ne oldu? Onlar taahhütlerini yerine getirmedi ve anlaşmadan çekildiler."diyen Irakçi ayrıca, "Mantık ve uzman görüşüne dayanarak müzakere arayışında değiliz. Bu, inatlaşmaya dayalı bir karar değil. Çünkü hiçbir ülke tehdit, yaptırım ve baskı altında müzakereye oturmaz, ancak teslim olmak isterse bunu yapar." diye ekledi.

Bakan Irakçi "46 yıl önce İran halkı, baskıcı, yozlaşmış ve yabancılara bağımlı bir rejime karşı devrim yaparak zafer kazandı. Devrim sırasında halkın temel sloganı ‘Bağımsızlık, Özgürlük, İslami Cumhuriyet’ idi." dedi.

"İran halkı neden bağımsızlığa vurgu yaptı?" sorusuna yanıt olarak, "Çünkü ülkemiz Batı'ya ve özellikle ABD’ye bağımlıydı, halk gerçek bağımsızlığı hissetmiyordu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Liderimizin de söylediği gibi, İran milleti küresel zorbalığa karşı durma cesaretine sahiptir. Halkımıza güvenerek ve Ayetullah Hamaney’in bilinçli liderliği altında emperyalizme karşı duracağız ve kimsenin tehdit ve yaptırımlarla kendi iradesini İran milletine dayatmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı, konuşmasının devamında Gazze halkının Siyonistlere karşı kazandığı zaferi hatırlatarak, "Bugün, İran’da İslam Devrimi’nin yıl dönümünü kutlarken, Filistin halkı da Gazze’de zaferini kutluyor. Filistin halkı en büyük zulümlere ve bombalamalara karşı direndi. Onlar, soykırım olarak adlandırılabilecek vahşete karşı durdular." ifadelerini kullandı.

Irakçi, "Elbette Gazze halkı büyük bedeller ödedi, ancak topraklarını, bağımsızlıklarını ve onurlarını terk etmediler." dedi.

Ayrıca, "Bugün, Gazze halkının zorla göç ettirilmesi gibi inanılmaz şeyler konuşuluyor. Bu, tüm uluslararası hukuk ilkelerine, insan haklarına ve insanlığa aykırıdır. Bir halkın kendi topraklarından zorla göç ettirilmesi nasıl mümkün olabilir? Savaşın ortasında bile vatanlarını terk etmeyen bu insanlar, siyasi yollarla nasıl yerlerinden edilebilir?" ifadelerini kullandı.