Pezeşkiyan: Trump müzakere hakkında konuşuyor ama aynı anda İran’a karşı yaptırım ve komplo belgeleri imzalıyor

Bugün, İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümü yürüyüşüne katılan ve halka seslenen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Trump müzakere etmek istediğini söylüyor, ancak aynı zamanda devrimi diz çöktürmek için tüm olası komploları imzalıyor ve duyuruyor. Daha sonra da müzakereye açık olduklarını iddia ediyor. İran’ı bölgenin güvenliğini bozmakla suçluyor, ancak asıl güvenlik tehdidi, Amerika’nın desteğiyle İsrail’dir. İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye, İran ve diğer birçok yeri bombalayarak masum insanları hedef alıyor" dedi.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında, Uluslararası Lahey Mahkemesi'nin, soykırım suçu işleyen Siyonist rejim lideri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, ancak "barış ve huzurdan bahseden" ABD başkanının bu savaş suçlusunu savunduğunu ve mahkemeye karşı harekete geçtiğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca

"İslam Devrimi’ni, ülkemizi adalet ve hakikat yolunda yönetebileceğimiz inancıyla gerçekleştirdik. Ancak düşmanlar, devrimin ilk gününden itibaren etnik ve siyasi gruplar arasındaki çatışmaları körükleyerek 18 bin vatansever gencimizin canına kastettiler. Böylece devrimimizin, sistemimizin ve liderliğimizin hedeflerine ulaşmasını engellemeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasının devamında düşmanların ve İran karşıtlarının hâlâ ülkede ayrılık yaratmaya çalıştığını belirterek, "Halkın zihnine İran’ın zayıf olduğu fikrini yerleştirmeye ve ülkeye saldırmak için en uygun zamanın şimdi olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Ancak farkında değiller ki, devrim liderinin rehberliği ve halkın fedakâr duruşuyla tüm bu hayallerini mezara götürecekler" dedi.