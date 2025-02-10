İranlılar, İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü her zamankinden daha görkemli kutladı

İnkılap Caddesi, sabahın erken saatlerinden itibaren, İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelen insanlara ev sahipliği yaptı. Halk, bir kez daha sesini dünyaya duyurmak ve "Biz bu sistemin ve devrimin arkasındayız" mesajını vermek için toplandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da devrimi koruma kararlılığını göstermek için coşkulu bir şekilde yürüyüşe katıldı.

Bugün de geçmiş yıllarda olduğu gibi herkes meydanlardaydı. Soğuk kış gününe rağmen, aileleri ve küçük çocuklarıyla yürüyüşe katılanlar, devrimin ilk günlerinden bugüne kadar kararlılıkla ayakta duran yaşlılar ve devrimin yeni bir altın sayfasını yazmak için alanda bulunan halk, bu önemli günü kutladı.

İslam Devrimi'nin görkemli zaferinin yıl dönümü yürüyüşü, Tahran halkının yoğun katılımıyla başladı. 13 belirlenmiş güzergâhtan ilerleyen halk, nihayetinde başkentin Azadi Meydanı’nda toplandı.