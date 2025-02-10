10 Şub 2025 12:44
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News ID: 85746763
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İranlılar, İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü her zamankinden daha görkemli kutladı

10 Şub 2025 12:44
News ID: 85746763
İranlılar, İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü her zamankinden daha görkemli kutladı

Tahran, İRNA– Bugün, 10 Şubat 2025, soğuk bir kış günü. Başkent halkının bir kez daha İnkılap Caddesi'nden Azadi Meydanı'na kadar uzanan sokaklarda birlik ve beraberlik içinde zafer yürüyüşü. Bu gün, sevgi, uyum ve dayanışma ile dolup taşıyor.  

İnkılap Caddesi, sabahın erken saatlerinden itibaren, İslam Devrimi'nin 46. yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelen insanlara ev sahipliği yaptı. Halk, bir kez daha sesini dünyaya duyurmak ve "Biz bu sistemin ve devrimin arkasındayız" mesajını vermek için toplandı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da devrimi koruma kararlılığını göstermek için coşkulu bir şekilde yürüyüşe katıldı.  

İranlılar, İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü her zamankinden daha görkemli kutladı

Bugün de geçmiş yıllarda olduğu gibi herkes meydanlardaydı. Soğuk kış gününe rağmen, aileleri ve küçük çocuklarıyla yürüyüşe katılanlar, devrimin ilk günlerinden bugüne kadar kararlılıkla ayakta duran yaşlılar ve devrimin yeni bir altın sayfasını yazmak için alanda bulunan halk, bu önemli günü kutladı.  

İranlılar, İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü her zamankinden daha görkemli kutladı

İslam Devrimi'nin görkemli zaferinin yıl dönümü yürüyüşü, Tahran halkının yoğun katılımıyla başladı. 13 belirlenmiş güzergâhtan ilerleyen halk, nihayetinde başkentin Azadi Meydanı’nda toplandı.

İranlılar, İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü her zamankinden daha görkemli kutladı

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