10 Şub 2025 11:54
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News ID: 85746640
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Trump’ın İran’ın petrol ihracatını sıfırlama hayali gerçekleşmeyecek

10 Şub 2025 11:54
News ID: 85746640
Trump’ın İran’ın petrol ihracatını sıfırlama hayali gerçekleşmeyecek

Tahran, İRNA – İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirme hedefinin asla gerçekleşmeyeceğini belirtti. Bakan, İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünün halkın sahadaki varlığından kaynaklandığını vurguladı.

Paknejad, 22 Bahman (Devrim Zaferi) yürüyüşü sırasında IRNA’ya verdiği röportajda "Trump ve çevresinin bize sunduğu vaatlerin ne kadar güvenilmez olduğunu görmek için, dünyanın en büyük suçlularından Netanyahu’nun ABD Başkanı'nın ilk misafiri olması yeterlidir. Bu durum, onların işledikleri suçlarla hiçbir sorunları olmadığını ve insan hakları söylemlerinin tamamen yalan olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı. 

Bakan, Gazze’de bir buçuk yıldır devam eden insanlık dışı saldırılara dikkat çekerek, ABD ve İsrail’in masum sivilleri, hastaneleri ve altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Paknejad, ABD’nin İran petrol ihracatını sıfırlama girişimlerine rağmen bu hedefin asla gerçekleşmeyeceğini vurguladı ve İran halkının devrimine olan bağlılığını her zaman gösterdiğini belirtti. Ayrıca, İran’ın petrol endüstrisinin son 46 yılda daha fazla bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik kazandığını ifade etti.

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