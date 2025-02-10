10 Şub 2025 11:49
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Irakçi, ABD-İsrail komplosunu kınadı: Gazze’de etnik temizlik planına tepki

10 Şub 2025 11:49
News ID: 85746609
Irakçi, ABD-İsrail komplosunu kınadı: Gazze’de etnik temizlik planına tepki

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede, Gazze'de etnik temizlik yapma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı olarak nitelendirdiği ABD-İsrail komplosunu kınadı.  

Irakçi, pazar gecesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüten Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile işgal altındaki Filistin ve Gazze’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.  

Telefon görüşmesinde Irakçi, Gazze'de gerçekleştirilen "tehlikeli ve insanlık dışı" planın tüm uluslararası hukuk ve prensiplere aykırı olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun bu plana karşı güçlü bir şekilde durması gerektiğinin altını çizdi.  

İİT Genel Sekreteri ve Arap-İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yürütülen diplomatik temaslara değinen Irakçi, Gambiya’dan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin acil bir toplantısını mümkün olan en kısa sürede düzenlemek için girişimlerde bulunmasını talep etti.  

Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara, İran’ın Filistin konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek, acil toplantı önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca, İİT üyesi diğer ülkelerle bu konuda istişarelerde bulunacağını ifade etti.

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