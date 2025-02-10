10 Şub 2025 11:38
Journalist ID: 5446
News ID: 85746602
T T
0 Persons

Ekler

İran Grekoromen Güreş Takımı Zagreb turnuvasında şampiyon oldu  

10 Şub 2025 11:38
News ID: 85746602
İran Grekoromen Güreş Takımı Zagreb turnuvasında şampiyon oldu  

Tahran, İRNA – İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, 147 puan toplayarak Zagreb turnuvasında şampiyon oldu.  

2025 yılı için Dünya Güreş Birliği sıralamasının ilk aşaması olan Uluslararası Zagreb Grekoromen Güreş Turnuvası, 7-9 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlendi.  

Bu müsabakaların sonunda İran takımı Gholamreza Farhi (82 kg) ve Ali Ekber Yusufi (130 kg) ile altın madalya, Mehdi Ahadi (55 kg), Mohammadmehdi Keştar (63 kg) ve Danyal Sohrabi (72 kg) ile gümüş madalya, Puya Naserpur (60 kg) ile bronz madalya kazandı.  

Takım sıralamasında İran 147 puanla birinci olurken, Azerbaycan 134 puanla ikinci, Macaristan ise 119 puanla üçüncü sırada yer aldı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .