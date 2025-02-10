İran Grekoromen Güreş Takımı Zagreb turnuvasında şampiyon oldu  

2025 yılı için Dünya Güreş Birliği sıralamasının ilk aşaması olan Uluslararası Zagreb Grekoromen Güreş Turnuvası, 7-9 Şubat tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlendi.

Bu müsabakaların sonunda İran takımı Gholamreza Farhi (82 kg) ve Ali Ekber Yusufi (130 kg) ile altın madalya, Mehdi Ahadi (55 kg), Mohammadmehdi Keştar (63 kg) ve Danyal Sohrabi (72 kg) ile gümüş madalya, Puya Naserpur (60 kg) ile bronz madalya kazandı.

Takım sıralamasında İran 147 puanla birinci olurken, Azerbaycan 134 puanla ikinci, Macaristan ise 119 puanla üçüncü sırada yer aldı.