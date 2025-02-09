Gazze'deki şehit sayısı 48 bin 189'a yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 8 Filistinlinin daha şehit düştüğünü bildirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı raporunda, bu şehitlerden birinin yeni olduğu, diğer yedisinin ise enkaz altından çıkarılan şehitler olduğu belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı ayrıca, son 24 saat içinde Siyonist rejimin saldırılarında 2 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

Bu rakamla birlikte, Gazze Şeridi'ndeki şehit sayısı 7 Ekim 2023'ten bu yana 48 bin189'a, yaralı sayısı ise 111 bin 640'a ulaştı.