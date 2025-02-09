9 Şub 2025 16:24
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Riyad'dan Netanyahu'nun Gazze hakkındaki açıklamalarına kesin ret

9 Şub 2025 16:24
News ID: 85745836
Riyad'dan Netanyahu'nun Gazze hakkındaki açıklamalarına kesin ret

Tahran, İRNA - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son açıklamalarına karşı küresel muhalefeti takdir ederek Filistin halkının bu bölgeden herhangi bir şekilde yerinden edilmesine karşı çıktı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Netanyahu'nun Filistin halkını kendi topraklarından göç ettirme yönündeki açıklamalarının kınanması ve reddedilmesine yönelik tutumları övdüğünü vurguladı.

Açıklamada "Radikal ve işgalci zihniyet, Filistin topraklarının Filistin halkı için anlamınyahu'nun Gazzeı ve bu topraklarla olan bağlarını anlamıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın, işgalcilerin Gazze'deki devam eden suçlarından kamuoyunun dikkatini dağıtmayı amaçlayan bu tür açıklamaları kesinlikle reddettiği vurgulandı.

Bu rapora göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında kalıcı barışın ancak "iki devletli çözüm" ile barış içinde bir arada yaşamanın kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

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