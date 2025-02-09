9 Şub 2025 16:19
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İran, elektrik üretim kapasitesi açısından dünyada onuncu sırada

9 Şub 2025 16:19
News ID: 85745825
İran, elektrik üretim kapasitesi açısından dünyada onuncu sırada

Tahran, İRNA – İran’ın elektrik sektörü, 1979 yılında 7.000 megavat üretim kapasitesine sahipken, bugün bu kapasite 94.846 megavata ulaşarak ülkemizi elektrik üretim kapasitesi açısından dünyanın onuncu ülkesi haline getirmiştir.

İran’ın elektrik sanayisi, son 46 yılda dikkate değer başarılara imza atmıştır. İran Enerji Bakanlığı Stratejik Planlama Genel Müdürü Behruz Muradi’nin açıklamalarına göre, 1979’dan günümüze kadar dünya genelinde kurulu santral kapasitesi 4,5 kat, İran’da ise 13 kat artmıştır. Aynı dönemde dünya genelinde elektrik üretimi 3,4 kat artarken, İran’da bu oran 22 kat olmuştur.  

Muradi, yenilenebilir enerji santrallerinin (hidroelektrik santraller dahil) kurulu kapasitesinin 1979 yılında 1.804 megavat olduğunu, ancak bu rakamın bu yıl 13.700 megavata ulaştığını belirtti.  

Ayrıca, Şubat sonuna kadar güneş, rüzgar, biyokütle ve küçük hidroelektrik santrallerinin toplam kapasitesinin 1.544 megavatı aşması beklenmektedir. 10 megavat kapasiteli Erdekan Güneş Enerjisi Santrali ve Mencil Rüzgar Enerjisi Santrali bu alandaki başarılı projeler arasında yer almaktadır.  

Muradi, dünya genelinde 1979’dan bu yana kurulu santral kapasitesinin 4,5 kat, İran’da ise 13 kat arttığını ve aynı dönemde dünyada elektrik üretiminin 3,4 kat, İran’da ise 22 kat arttığını vurguladı.

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