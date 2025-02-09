Siyonist rejim, Netsarim'den tamamen çekildi

Gazze Şeridi'ndeki El-Meyadin muhabiri, acil bir haberde Siyonist rejim askerlerinin Netsarim bölgesinden çekildiğini ve Filistinlilerin güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmek için bu yoldan geçtiklerini duyurdu.

Birkaç gün önce İsrail rejimi askerleri, Gazze şehri ve kuzeyini merkez ve güney bölgesinden ayırmak için konuşlandıkları Netsarim bölgesini terk etmeye başlamıştı.

Ağlayarak konuşan Siyonist rejim askerleri, Gazze'de bir yıldan fazla süredir yaptıkları şeyin anlamsız olduğunu hissettiklerini söyledi.

Siyonist rejim ordusu, bu rejim ile Hamas hareketi arasında, "Erbel Yehud" da dahil olmak üzere 6 Siyonist esirin serbest bırakılması karşılığında yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesine izin verilmesi konusunda anlaşmaya vardıktan sonra, Pazartesi günü erken saatlerde Netsarim bölgesinden çekilmeye başladı.

Siyonist rejim ordusunun, 7 Ekim 2023'teki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısının başlangıcında işgal ettiği Netsarim bölgesinden çekilmesiyle, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli, biri El-Raşid yolu olmak üzere 2 ana yoldan Gazze Şeridi'nin kuzeyine doğru hareket etti.