El Arabi el Cedid’e konuşan Arap diplomatik kaynakları, bu acil zirvenin, Trump’ın Gazze'nin zorla boşaltılması ve nüfusunun başka yerlere taşınması yönündeki planına karşı alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla yapılacağını belirtti. Ayrıca, bu toplantıda Arap ülkelerinin Mısır ve Ürdün’ü olası baskılar karşısında destekleme konusunda ortak bir tutum belirlemesi hedefleniyor.
Kaynaklar, zirvede Gazze’nin insani durumu, geleceği ve Filistin meselesine ilişkin diğer gelişmelerin de ele alınacağını ifade etti.
Diplomatik kaynaklara göre, Mısır ve Ürdün bu zirvenin düzenlenmesi önerisini sundu ve şu anda Kahire ve diğer bazı Arap başkentlerinde gerekli düzenlemeler ve istişareler yürütülüyor. Ayrıca, toplantının konusunun ciddiyeti ve Arap dünyasına yönelik tehditler göz önünde bulundurularak, zirvenin en üst düzeyde katılımla gerçekleşmesi için çaba gösteriliyor.
Arap ülkeleri liderlerinin Olağanüstü Gazze Zirvesi 27 Şubat'ta Kahire’de düzenlenecek
Tahran, İRNA - Diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planına karşı koymak amacıyla Arap ülkeleri liderlerinin olağanüstü bir zirve düzenleyeceğini ve bu zirvenin 27 Şubat 2025 Kahire’de gerçekleşeceğini bildirdi.
El Arabi el Cedid’e konuşan Arap diplomatik kaynakları, bu acil zirvenin, Trump’ın Gazze'nin zorla boşaltılması ve nüfusunun başka yerlere taşınması yönündeki planına karşı alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla yapılacağını belirtti. Ayrıca, bu toplantıda Arap ülkelerinin Mısır ve Ürdün’ü olası baskılar karşısında destekleme konusunda ortak bir tutum belirlemesi hedefleniyor.
İlgili haberler
-
Arap Birliği'nden, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerekliliğine vurgu
Tahran, İRNA - Arap Birliği, Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi ve toprak bütünlüğünün…
-
Riyad Zirvesi sonuç bildirisi: Filistin meselesinin merkeziliğine vurgu ve İran'ın egemenliğinin ihlaline karşı uyarı
Tahran, İRNA- Riyad'da düzenlenen Arap ve İslam ülkeleri liderler zirvesine katılanlar, Filistin…
yorumunuz