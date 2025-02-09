Arap ülkeleri liderlerinin Olağanüstü Gazze Zirvesi 27 Şubat'ta Kahire’de düzenlenecek

El Arabi el Cedid’e konuşan Arap diplomatik kaynakları, bu acil zirvenin, Trump’ın Gazze'nin zorla boşaltılması ve nüfusunun başka yerlere taşınması yönündeki planına karşı alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla yapılacağını belirtti. Ayrıca, bu toplantıda Arap ülkelerinin Mısır ve Ürdün’ü olası baskılar karşısında destekleme konusunda ortak bir tutum belirlemesi hedefleniyor.

Kaynaklar, zirvede Gazze’nin insani durumu, geleceği ve Filistin meselesine ilişkin diğer gelişmelerin de ele alınacağını ifade etti.

Diplomatik kaynaklara göre, Mısır ve Ürdün bu zirvenin düzenlenmesi önerisini sundu ve şu anda Kahire ve diğer bazı Arap başkentlerinde gerekli düzenlemeler ve istişareler yürütülüyor. Ayrıca, toplantının konusunun ciddiyeti ve Arap dünyasına yönelik tehditler göz önünde bulundurularak, zirvenin en üst düzeyde katılımla gerçekleşmesi için çaba gösteriliyor.