9 Şub 2025 10:27
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News ID: 85745233
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Batı Şeria'da 31 Filistinli yaralandı / Siyonist rejim askerleri Nur Şems Kampı'na saldırdı

9 Şub 2025 10:27
News ID: 85745233
Batı Şeria'da 31 Filistinli yaralandı / Siyonist rejim askerleri Nur Şems Kampı'na saldırdı

Tahran, İRNA - Filistin medyası, Siyonist rejim ordusu askerleriyle çıkan çatışmada Beytüllahim'de 31 Filistinlinin yaralandığını ve rejim ordusunun Batı Şeria'daki Nur Şems Kampı'na geniş çaplı bir baskın düzenlediğini bildirdi.

Siyonist rejim askerleri Cumartesi gecesi Batı Şeria'daki Beytüllahim'e baskın düzenleyerek Filistinli gençlerle çatıştı ve bu çatışma sonucunda 31 Filistinli yaralandı.
Ayrıca Filistin el-Yevm kanalı, Siyonist rejim ordusu askerlerinin Batı Şeria'daki Tulkerem'in doğusundaki Nur Şems Kampı'nı kuşattığını bildirerek "İşgalci İsrail askerleri, Tulkerem'in doğusundaki Nur Şems Kampı'nı kuşatarak takviye kuvvetler gönderdi." bilgisini paylaştı.

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