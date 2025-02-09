Siyonist rejim askerleri Cumartesi gecesi Batı Şeria'daki Beytüllahim'e baskın düzenleyerek Filistinli gençlerle çatıştı ve bu çatışma sonucunda 31 Filistinli yaralandı.
Ayrıca Filistin el-Yevm kanalı, Siyonist rejim ordusu askerlerinin Batı Şeria'daki Tulkerem'in doğusundaki Nur Şems Kampı'nı kuşattığını bildirerek "İşgalci İsrail askerleri, Tulkerem'in doğusundaki Nur Şems Kampı'nı kuşatarak takviye kuvvetler gönderdi." bilgisini paylaştı.
Batı Şeria'da 31 Filistinli yaralandı / Siyonist rejim askerleri Nur Şems Kampı'na saldırdı
Tahran, İRNA - Filistin medyası, Siyonist rejim ordusu askerleriyle çıkan çatışmada Beytüllahim'de 31 Filistinlinin yaralandığını ve rejim ordusunun Batı Şeria'daki Nur Şems Kampı'na geniş çaplı bir baskın düzenlediğini bildirdi.
Siyonist rejim askerleri Cumartesi gecesi Batı Şeria'daki Beytüllahim'e baskın düzenleyerek Filistinli gençlerle çatıştı ve bu çatışma sonucunda 31 Filistinli yaralandı.
İlgili haberler
-
Siyonist askerî yetkili: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi bir hayalden ibaret
Tahran, İRNA – Siyonist rejim ordusunun eski kara kuvvetleri komutanı ve yedek general Gai…
-
Siyonist muhabir: Trump hala Netanyahu'ya güvenmiyor
Tahran, İRNA - Siyonist gazeteci Barak Ravid, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın,…
-
Hamas: Dünyanın en suçlu ordusuna karşı durduğumuz gibi Trump'ın planına da karşı duracağız
Tahran, İRNA- Hamas Hareketi'nin Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden…
yorumunuz