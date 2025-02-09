Batı Şeria'da 31 Filistinli yaralandı / Siyonist rejim askerleri Nur Şems Kampı'na saldırdı

Siyonist rejim askerleri Cumartesi gecesi Batı Şeria'daki Beytüllahim'e baskın düzenleyerek Filistinli gençlerle çatıştı ve bu çatışma sonucunda 31 Filistinli yaralandı.

Ayrıca Filistin el-Yevm kanalı, Siyonist rejim ordusu askerlerinin Batı Şeria'daki Tulkerem'in doğusundaki Nur Şems Kampı'nı kuşattığını bildirerek "İşgalci İsrail askerleri, Tulkerem'in doğusundaki Nur Şems Kampı'nı kuşatarak takviye kuvvetler gönderdi." bilgisini paylaştı.